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В России за сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения COVID-19

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От коронавируса за сутки скончались 797 человек.

На территории России за прошедшие сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно последний данным, новые случаи зарегистрированы в 85 регионах страны. Большие всего заболевших выявлено в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). Всего за период пандемии в РФ зафиксировано 6 882 827 случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки 16 804 человека. Всего от коронавируса за сутки умерли 797 граждан РФ. Общее число жертв составило 181 637.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения о недопуске на уроки непривитых от COVID-19 школьников. По его словам, допускать к занятиям будут всех учеников. Вакцина для детей в настоящее время проходит исследования. Официально зарегистрированного препарата от коронавируса для несовершеннолетних пока нет. 

Видео: Youtube / стопкоронавирус.рф

Теги: covid-19, коронавирус, коронавирус статистика
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Кошелев Дима
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