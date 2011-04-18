В России за сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения COVID-19

От коронавируса за сутки скончались 797 человек.

На территории России за прошедшие сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно последний данным, новые случаи зарегистрированы в 85 регионах страны. Большие всего заболевших выявлено в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). Всего за период пандемии в РФ зафиксировано 6 882 827 случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки 16 804 человека. Всего от коронавируса за сутки умерли 797 граждан РФ. Общее число жертв составило 181 637.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения о недопуске на уроки непривитых от COVID-19 школьников. По его словам, допускать к занятиям будут всех учеников. Вакцина для детей в настоящее время проходит исследования. Официально зарегистрированного препарата от коронавируса для несовершеннолетних пока нет.

Видео: Youtube / стопкоронавирус.рф