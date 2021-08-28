Кравцов назвал ложной информацию о недопуске к обучению непривитых школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения о недопуске на уроки непривитых от COVID-19 школьников. Об этом рассказали на портале ТАСС 28 августа.
Кравцов отметил, что допускать к занятиям будут всех учеников. Вакцина для детей проходит исследования. Официально зарегистрированного препарата от коронавируса для несовершеннолетних еще нет.
Он напомнил, что в этом году малыши и подростки выходят на обучение в очном формате. Дистанционных уроков не будет.
Ранее на Piter.tv сообщили, что с начала учебного года в школах усилят антиковидные меры.
Видео: Министерство просвещения Российской Федерации
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