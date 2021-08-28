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С начала учебного года в школах усилят антиковидные меры

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Обучение детей будет проходить в очном формате.

С 1 сентября в школах России усилят противоэпидемиологические меры. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава министерства попросил с уважением и пониманием относиться к новым правилам. 

Политик отметил, что переводить детей на дистанционное обучение в этом году не планируют. Однако каждый регион имеет право самостоятельно принимать решение о формате обучения, опираясь на информацию об текущей эпидемиологической обстановке. 

Он напомнил, что меры защиты соблюдались в школах и в прошлом году.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Кравцов заявил, что российские школы никогда не будут переводить на дистант.

Видео: Министерство просвещения Российской Федерации

Теги: 1 сентября, дети, дети и коронавирус, образование, школы
Категории: Новости СПб, Новости России, Лента новостей,

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