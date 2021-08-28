С начала учебного года в школах усилят антиковидные меры

Обучение детей будет проходить в очном формате.

С 1 сентября в школах России усилят противоэпидемиологические меры. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Глава министерства попросил с уважением и пониманием относиться к новым правилам.

Политик отметил, что переводить детей на дистанционное обучение в этом году не планируют. Однако каждый регион имеет право самостоятельно принимать решение о формате обучения, опираясь на информацию об текущей эпидемиологической обстановке.

Он напомнил, что меры защиты соблюдались в школах и в прошлом году.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Кравцов заявил, что российские школы никогда не будут переводить на дистант.

Видео: Министерство просвещения Российской Федерации