Таких планов нет ни у Минпросвещения, ни у Минцифры.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы никогда не будут переводить на дистант. Чиновник пояснил, что таких планов нет ни у его профильного ведомства, ни у министерства цифрового развития. Об этом спикер заявил во время выступления на международном форуме "Время образования".

Нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году. Да, действительно, в позапрошлом учебном году это была вынужденная мера. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт рассказал, что в России информационные технологии необходимы для помощи учителям, а также системе обучения в целом. Например, электронные ресурсы позволяют преподавать предметы и рассказывать о них более интересно, но исходя из методологической основы. Сейчас в РФ создается собственная система видеоконференц-связи под названием "Сферум".

Кравцов: сельские школы оснастят необходимым оборудованием до 2024 года.

Видео: Министерство просвещения Российской Федерации