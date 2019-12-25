Кравцов: сельские школы оснастят необходимым оборудованием до 2024 года

В Минпросвещения рассказали о планах по оборудованию небольших учебных заведений.

Сергей Кравцов заявил о том, что сельские школы оснастят необходимым оборудованием до 2024 года. Такое заявление министр просвещения России сделал во время международного форума "Время образования". Чиновник выступил на сессии, посвященной образовательной системе человека из "новой эпохи".

Мы большое внимание в рамках национального проекта "Образование" городским школам уделяли, но сегодня сделали акцент и на сельских школах. И до 2024 года все сельские школы - это 27 тыс., в том числе и в Московской области и в других регионах, - будут оснащены тем или иным оборудованием. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников.

Фото: Piter.tv