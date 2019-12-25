Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников

Валерий Фальков также рассказал о необходимости анализа ЕГЭ.

Министерство образования и науки России хочет пересмотреть, а затем серьезно ужесточить правила олимпиад школьников. Такое заявление в эфире телеканала РБК сделал глава профильного ведомства Валерий Фальков. Такое решение чиновник принял по результатам прошедшей приемной кампании. Также специалисты проанализируют ЕГЭ на количество тех, кто сдал государственный экзамен на сто баллов.

С нашими коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьёзных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Минобрнауки планирует сделать цифровой доступ ко всем уникальным научным установкам.

Фото: Piter.tv