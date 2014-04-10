Сергей Фальков заявил о необходимости создания пространства для общения ученых.

Минобрнауки планирует сделать цифровой доступ ко всем уникальным научным установкам, которые сейчас строятся на территории РФ. Об этом участникам международного форума "Технопром", проходящего в Новосибирске, рассказал глава профильного ведомства Сергей Фальков.

В наших научных центрах, НИИ, образовательных организациях должна быть соответствующая цифровая инфраструктура. И большое количество уникальных научных установок, которые по всей стране расположены, - необходимо, конечно, полностью цифровой сервис, цифровую обвязку науки сделать, чтобы это было общее для всех исследователей пространство. Сергей Фальков, глава Минобрнауки РФ

Эксперт считает, что в подобном пространстве специалисты и ученые смогут обсуждать имеющиеся вопросы, а также представлять результаты своего научного труда. Еще одной задачей министерства Фальков видит оперативное получение расходных материалов и комплектующих для оборудования, необходимого российским ученым.

Фальков: задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций.

Видео: форумтехнопром.рф