Фальков: задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций

В Минобрнауки раскрыли подробности реализации программы "Приоритет-2030".

Министр высшего образования и науки Сергей Фальков заявил о том, что задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций. Об этом чиновник сообщил на международном форуме "Технопром", проводящемся в Новосибирске. Эксперт заметил, что программа формировалась при участии представителей Минцифры.

Там есть показатель для каждого университета - от любой гуманитарной дисциплины, от истории, археологии до естественных наук и инженерии - везде мы будем отмечать, что нам нужны серьезные цифровые компетенции. Сергей Фальков, глава Минобрнауки

На данный момент у профильного министерства стоит задача в виде обучения не менее 500 тысяч человек, которые будут обладать хорошими цифровыми компетенциями. Проект "Приоритет-2030" направлен на развитие конкурентоспособности РФ в сфере образования, технологий и научного направления. Программа будет проводиться в два этапа: с 2021 по 2025 года и с 2025 по 2030 года. В ней примут участие свыше 100 вузов страны.

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Видео: форумтехнопром.рф