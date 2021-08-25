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Фальков: задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций

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В Минобрнауки раскрыли подробности реализации программы "Приоритет-2030".

Министр высшего образования и науки Сергей Фальков заявил о том, что задачей вузов программы "Приоритет-2030" станет развитие цифровых компетенций. Об этом чиновник сообщил на международном форуме "Технопром", проводящемся в Новосибирске. Эксперт заметил, что программа формировалась при участии представителей Минцифры.

Там есть показатель для каждого университета - от любой гуманитарной дисциплины, от истории, археологии до естественных наук и инженерии - везде мы будем отмечать, что нам нужны серьезные цифровые компетенции.

Сергей Фальков, глава Минобрнауки

На данный момент у профильного министерства стоит задача в виде обучения не менее 500 тысяч человек, которые будут обладать хорошими цифровыми компетенциями. Проект "Приоритет-2030" направлен на развитие конкурентоспособности РФ в сфере образования, технологий и научного направления.  Программа будет проводиться в два этапа: с 2021 по 2025 года и с 2025 по 2030 года. В ней примут участие свыше 100 вузов страны.

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Видео: форумтехнопром.рф

Теги: минобрнауки, приоритет-2030, сергей фальков, технопарк, цифровизация
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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