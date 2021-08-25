Чернышенко: исследователи в РФ должны увеличить скорость разработки технологий

Вице-премьер РФ рассказал о пробелах в информационной сфере.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отечественные исследователи, научные коллективы и инновационные предприятия должны увеличить скорость разработки технологий. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на пленарном заседании международного форума "Технопром", который проводится в Новосибирске.

Нам нужно увеличивать скорость разработки. Я общаюсь с коллегами нашими, исследователями, спрашиваю, когда будет результат. В 2025 году, в 2026 году. При этом смотришь сопоставимые работы - гораздо быстрее они в странах, с которыми мы конкурируем. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что заметен в России недочет, который касается информационных технологий. Сейчас стране необходимо заниматься системами хранения и обработки больших объемов данных. В качестве примера Чернышенко привел такие системы, как европейская EOSC и американская Data One. Гость форума подчеркнул, что аналогов у Москвы нет.

У Apple возникли проблемы с предустановкой российских приложений.

Видео: форумтехнопром.рф