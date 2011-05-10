У Apple возникли проблемы с предустановкой российских приложений

Предполагается, что неполадки могли возникнуть из-за недостаточного тестирования со стороны компании.

В Госдуму и Роспотребнадзор стали поступать жалобы по поводу ошибок при предустановке российского программного обеспечения в iPhone.Как сообщает "Коммерсант", дело в том, что программа на смартфонах либо не запускается, либо ее установку можно пропустить.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что это может быть вызвано недостаточным тестированием со стороны компании. Однако эксперт подчеркнул, что пользователь может отказаться от установки российского софта, это не нарушает закон.

Стоит подчеркнуть, что в список обязательных приложений для предустановки вошли "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Новые облачные технологии", "Госуслуги", а также платежная система "Мир".

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