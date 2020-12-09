Меценат Александр Колос считает субсидии на российский софт для малого бизнеса хорошей идеей

Правительство будет предоставлять субсидии разработчикам софта.

Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского ПО для малых и средних предприятий. Величина скидки составит 50% от средней рыночной цены.

Субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам софта, которые должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса. Как заявили в правительстве, "невозможно успешно развивать свое дело без перевода бизнеса на цифровую основу. Новая мера поддержки позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность".

Известный петербургский меценат Александр Колос, которому не понаслышке знакомы проблемы малого и среднего бизнеса, считает, что субсидии для любого сектора экономики – это позитивный момент.