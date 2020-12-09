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Меценат Александр Колос считает субсидии на российский софт для малого бизнеса хорошей идеей
Вчера, 13:54
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Меценат Александр Колос считает субсидии на российский софт для малого бизнеса хорошей идеей

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Правительство будет предоставлять субсидии разработчикам софта.

Российское правительство утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского ПО для малых и средних предприятий. Величина скидки составит 50% от средней рыночной цены.

Субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам софта, которые должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса. Как заявили в правительстве, "невозможно успешно развивать свое дело без перевода бизнеса на цифровую основу. Новая мера поддержки позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность".

Известный петербургский меценат Александр Колос, которому не понаслышке знакомы проблемы малого и среднего бизнеса, считает, что субсидии для любого сектора экономики – это позитивный момент.

Развитие отечественных разработок важно для нашей страны не только с экономической точки зрения. Учитывая агрессивный настрой западного мира, мы должны использовать собственные информационные системы. Это повысит безопасность деятельности всех наших организаций: государственных, коммерческих и общественных.

заявил Александр Колос

 

Теги: александр колос, российский софт, субсидии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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