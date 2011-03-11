В России за сутки выявили 38 420 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 38 420 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее были инфицированы 38 823 человека.
Больше всего зараженных выявлено в Москве (3 789), Московской области (2 666) и Санкт-Петербурге (2 968). Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса в РФ превысило девять миллионов – 9 109 094.
За прошедшие сутки от ковида скончались 1 211 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (93), Санкт-Петербурге (77) и Подмосковье (62). Всего с начала пандемии умерли 255 386 человек.
Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 27 972 человека, за весь период пандемии – 7 812 557.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге свободны 43% коронавирусных коек.
Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф
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