В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения ковидом

За день от ковида скончались 1 133 россиян.

В России за последние сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространению коронавирусной инфекции. Общее количество пациентов за все время пандемии увеличилось до 10 131 646. В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Больше всего зараженных за день медики зарегистрировали в российской столице - 3 322 новых случая, в Петербурге - 1 992 человек, Подмосковье - 1 262 пациентов, в Красноярском крае - 726 инфицированных, в Краснодарском - 708. Активные случаи выявления ковида упали до отметки в 960 834. Все эти пациенты проходят лечение. Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155 человек. Общий показатель по данному параметру вырос до 8 876 788.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 133 жертв. Днем ранее этот показатель составил 1 142 погибших. Общее число умерших граждан от COVID-19 по стране составил 294 024. Условная летальность сохранилась на уровне 2,9%.

Петербург 15 декабря занял второе место по суточному числу заболевших COVID-19 в стране.

Фото и видео: оперштаб РФ

