В России за сутки выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

Погибли от ковида за день 847 человек по РФ.

В России за последние сутки выявили 19 751 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее количество пациентов с COVID-19 за все время пандемии достигло отметки в 10 519 733 человек.

Показатель по летальным исходам из-за коронавируса в РФ выросло за сутки на 847 жертвы. Днем ранее от ковида по стране скончались 912 человек. Общее число скончавшихся от заражения увеличилось до 309 707 смертельных случаев. Таким образом количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным с 27 сентября. Условная летальность составила 2,94%.

Напомним, что впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 20 000 человек. В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,19%.

В России выявили 21 073 случая заражения коронавирусом за сутки.

Фото: Оперштаб России