В России выявили 21 073 случая заражения коронавирусом за сутки

Жертвами пандемии за день стали 926 человек.

В России выявили 21 073 случая заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев ковида за все время пандемии увеличилось до 10 479 344 человек. В относительном выражении прирост количества заболевших остался на уровне 0,2%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян увеличилось за сутки на 43 004. За все время распространения инфекции по стране этот показатель составляет 9 423 227 случаев. Доля выписанных пациентов увеличилась до 89,9%.

Показатель летальных исходов из-за COVID-19 увеличился за сутки на 926 жертв. Днем ранее смертность составила 932 погибших. Общее количество скончавшихся пациентов от коронавируса по РФ - 307 948 человек. На протяжении недели в стране выявляют менее 1 000 смертей с данным диагнозом. Условная летальность осталась на уровне 2,94%.

В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения ковидом. Это минимум с 22 сентября.

Фото и видео: оперштаб РФ