В РФ за сутки выявили 21 119 случаев заражения ковидом. Это минимум с 22 сентября

Скончались от ковида за день 932 человека.

В РФ за последние сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом. В абсолютном выражении этот уровень минимальный с 22 сентября. Такое заявление сделали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число пациентов за все время пандемии увеличилось по стране до 10 458 271 человек. В относительном выражении прирост за день составил 0,2%.

Количество вылечившихся после заражения россиян возросло за сутки на 42 776 человека. Общее число выздоровевших от ковида увеличилось до 9 380 223. Доля выписанных пациентов - 89,7%.

Показатель по летальным исходам из-за коронавируса в России составил за сутки на 932 человек. Днем ранее погибли от COVID-19 935 человек. Общее количество жертв пандемии в РФ составило 307 022. Условная летальность возросла до 2,94%.

В России за сутки выявили 21 922 заболевших. Это минимум с 28 сентября.

Фото и видео: Оперштаб РФ

