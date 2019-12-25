За сутки от инфекции COVID-19 в России скончались 18 человек.

В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Согласно последней статистике в РФ за последние сутки от COVID-19 скончалось 18 пациентов.

Отметим, что 12 жертв находились в московских больницах, еще два человека погибли в Краснодарском крае. По одному зараженному скончались в СтавропольеЮ Нижегородской области, Марий ЭЛ, ЯНАО. Общее количество летальный исходов у пациентов с коронавирусом по России достигло 94 человек.

Напомним, что в стране за 9 апреля зафиксировано 1786 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших достигает отметки в 12 тысяч человек в 82 регионах России.

В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом.



