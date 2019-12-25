За прошедшие сутки выздоровели 97 человек.

В России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего в России с начала эпидемии новой коронавирусной инфекцией заразились 11917 человек.

Больше всего случаев инфицирования за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 1124. Далее идут Московская область — 182, республика Коми — 58, Санкт-Петербург — 35, Ульяновская область — 34. Новые заражения зафиксированы в 57 регионах России.

Всего в стране от коронавируса излечились 795 человек. За прошедшие сутки выздоровели 97, умерло — 18. В Москве скончались 12 человек, два в Краснодарской крае, по одному в республике Марий Эл, Нижегородской области, Ставропольском крае и Ямало-Ненецкои автономном округе.

С начала эпидемии в РФ от COVID-19 умерло 94 человека.

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