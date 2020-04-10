В условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук.

В Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом. По словам главного нарколога ведомства Евгения Брюна, спиртное повышает шансы заразиться COVID-19, так как алкоголь ослабляет клетки в человеческом организме.

Брюн рассказал, что этанол поступает в клетки, после чего они "начинают плохо работать".

В том числе иммунные, и, естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче, - отметил нарколог.

По его словам, в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Но в умеренных количествах, так как спирт сушит кожу и после на ней появляются микротрещины.

Ранее Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах. Там произошла прибавка на 31% по отношению к прошлому году.

Видео: YouTube / Похмелье.рф: всё об алкоголе и здоровье.