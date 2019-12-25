Расходы россиян в секторе услуг сократились на 58,8% в соотношении с прошлым годом.

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах. При этом их расходы на покупку товаров и услуг снизились на 22,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Статистика приводится в исследовании проекта Сбербанка "Сберданные". Отмечается, что траты россиян в некоторых категориях возросли — как, например, в категории "винные магазины". Там произошла прибавка на 31% по отношению к прошлому году.

Интерес к цифровым товарам возрос на 17,4%. Аналитики связывают это с периодом самоизоляции. Небольшой рост заметен и по направлению "продукты" — 9,2% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. Авторы исследования отмечают, причина в том, что граждане России перестали ходить в кафе и рестораны.

Расходы россиян в секторе услуг сократились на 58,8% в соотношении с прошлым годом. По направлениям авиабилеты, турагентства и гостиницы величина трат близка к нулю. Такая же статистика в категориях спорт, салоны красоты и развлечения.

С 30 марта по 5 апреля траты на бытовую технику и электронику сократились на 58,2%.

Ранее мы сообщали, что бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки.