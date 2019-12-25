Наибольшее количество пациентов умерло в Москве.

В России за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в стране через Telegram-канал.

По данным специалистов, за последние сутки по стране большее количество летальный исходов из-за COVID-19 зарегистрировано в Москве. там скончались 13 пациентов. Еще пять человек погибли в Московской области, двое - в Башкирии. По одному человеку скончались во Владимирской и Воронежской областях.

Напомним, что в России на данный момент зафиксировано 18 328 зараженных коронавирусом. Медики выявили 2 774 новых случая инфицирования за последние сутки.

В больнице в Коммунарке умер специалист по Большому адронному коллайдеру.