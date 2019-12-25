За последние сутки от коронавирусной инфекции в России излечились 224 человека.

В России зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. Новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 51 регионе. Теперь общее число заразившихся в России с начала эпидемии 21 102 человека.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ скончалось 22 человека, за всё время — 170.

Больше всего новых случаев заражения в Москве — 1489. Всего в столице 13002 заражённых. В Московской области 460 новых заболевших COVID-19. Далее идут Санкт-Петербург — 121, республика Коми — 97. Нижегородская область — 68.

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России излечились 224 человека. Всего с начала эпидемии 1694.

Самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя москвичка. В оперштабе отметили, что у девушки был синдром Дауна. Болезнь протекала тяжело с двухсторонней пневмоний.