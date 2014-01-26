В России за сутки умерли 1 252 человека от COVID-19

Заразились инфекцией 36 970 человек.

В России за последние сутки умерли 1 252 человека от COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время пандемии от ковида скончалось 264 095 пациентов. наибольшее число погибших медики зарегистрировали в Москве (97 человек) и Петербурге (74 случая).

За последние сутки в России подтвержденных случаев — 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2463 (6,7%) без клинических проявлений. заявление оперштаба РФ

Показатель по условному приросту новых пациентов составил 0,4%. Больше всего зараженных за сутки зафиксировано в столичном регионе, Петербурге, Московской области, Самарской области, Краснодарском крае. Меньшего всего новых инфицированных на Чукотке — десять человек, в НАО - 16 человек.

Напомним, что максимальный показатель по зараженным в России регистрировали 6 ноября — 41 335 человек. Зам все время пандемии более восьми миллионов жителей страны выздоровели.

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев заражения ковидом.

Фото: оперштаб РФ

