Умерли от ковида за сутки 1 254 человека.

В России за последние сутки выявили 37 120 случаев заражения ковидом в 85 регионах. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество пациентов за все время пандемии составило 9 294 188 человек. Прирост остался на отметке в 0,4%.

В том числе выявлено активно 2 405 (6,5%) без клинических проявлений. Также подтверждено 1 254 смертей... За весь период по России умерло 262 843 человека. пост оперштаба РФ

Наибольшее число летальным случаям зафиксировано в Москве и Петербурге. Далее за ними следуют Краснодарский край, Подмосковье, Нижегородская область. За сутки врачи выписали после лечения 36 172 человека. За все время распространения ковида выздоровели после заражения 7 992 426 человека.

В России зафиксировали 1254 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии.

Фото и видео: оперштаб РФ

