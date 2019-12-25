Антирекорд побит третий день подряд.

В России зафиксировали 1254 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно предоставленной статистике, за последние сутки показатель побил антирекорд. Он обновляется уже третий день подряд. При этом свыше 1,2 тысяч зараженных ковидом погибают в стране на протяжении 11 дней подряд.

Больше всего смертей врачи зарегистрировали за день на территории Москвы (95 человек), Петербурга (77 человек). Также исторические максимуму по летальным случаям побиты в Краснодарском крае (69 человек) и Ростовской области (36 человек).

Напомним, что за все время распространения по РФ COVID-19, от инфекции умерли 261 589 человек.

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ

