В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19

За последние сутки заразились ковидом по стране 40 759 пациентов.

В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности за все время пандемии в РФ погибли 251 691 пациентов.За последний день наибольшее число жертв фиксируется в Москве (94 человека), Петербурге (85 человек) и Московской области (56 человек).

Количество новых зараженных увеличилось на 40 759 человек, до 8 952 472. Случаи инфицирования выявлены в 85 российских регионах. Темп прироста составляет 0,46%.

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ