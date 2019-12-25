Жертвами ковида стали за день 1 176 человек.

В России за последние сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число зараженных за все время пандемии по стране увеличилось до 9 956 679 человек. В относительном выражении прирост новых случаев достиг отметки в 0,31%.

Количество вылечившихся после заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 35 657. В общей сложности это число достигло показателя в 8 673 518. Доля выписанных пациентов после того, как они вылечились от инфекции, выросло до 87,1% .

Показатель летальных исходов за последние сутки увеличился на 1 176 человек. Днем ранее жертвами пандемии ковида в РФ стали 1 181 пациента. Общее количество погибших от заражения по стране - 287 180. Число зарегистрированных за сутки смертей в РФ оказалось минимальным, начиная с 1 ноября. В тот день по стране медики зарегистрировали 1 155 скончавшихся с COVID-19. Условная летальность заболевания держится на уровне 2,88%.

В России выявили 30 209 заразившихся коронавирусом за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ

