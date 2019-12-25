В России выявили 30 209 заразившихся коронавирусом за сутки

Жертвами пандемии за день стали в РФ 1 181 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 30 209. Общее количество зараженных по стране за весь период пандемии увеличилось до 9 925 806 пациентов. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Относительный прирост по числу новых заболевших остался на уровне 0,3%.

За последние сутки подтверждена 1181 смерть... За весь период по России умерло 286 004 человека. пост оперштаба РФ

Наибольшее количество погибших выявлено на территории российской столицы - 92 человека, в Петербурге - 54 человека, а также Московской области - 50 человек. За день медики выписали 35 794 пациентов, которые вылечились от ковида. За все время распространения по стране инфекции выздоровели 8 637 861 человек. Наибольшее количество выписанных пациентов - в Москве, Петербурге и Подмосковье.

В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 октября.

Фото и видео: YouTube / стопкоронавирус.рф

