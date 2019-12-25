В России за полгода первичное жилье подорожало на 17%

Предполагается, что цены на фоне сокращения спроса.

Эксперт в области недвижимости рассказали "Известиям", что с декабря 2020 года по июнь 2021 года в России первичное жилье подорожало на 17%. Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках повысилась до 118,5 тыс. рублей.

Как подчеркнул руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, во втором полугодии 2020 года в России жилье также подорожало на 17% по сравнению с июнем.

Глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов считает, что цены растут "на фоне сжимающегося спроса". Он подчеркнул, что в начале года цены на вторичное жилье росли, а в мае-июне начали стагнировать.

Как сказал руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, за полгода в России в среднем на 15-20% сократился спрос на квартиры в новостройках. По его словам, это произошло, потому что многие россияне уже купили квартиры.

Эксперт считает, что цены на квартиры будут расти и дальше, потому что подорожали строительные материалы.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты россиян в 2021 году почти на пять тысяч рублей.

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