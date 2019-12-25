В Минэкономразвития спрогнозировали рост зарплат россиян в 2021 году

Средний уровень дохода должен будет составить 56 тыс. рублей.

Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты россиян в 2021 году почти на пять тысяч рублей. Отмечается, что зарплаты вырастут на 9,1%, если сравнивать с уровнем 2020 года. Об этом пишут "Ведоммости" со ссылкой на прогноз ведомства до 2024 года.

Так, средняя зарплата по стране в 2021 году может составить более 56 тыс. рублей.

В прогнозе ведомства говорится, что в среднем зарплаты россиян будут расти на 6,6%. Таким образом, к 2024 году средняя заработная плата может составить 68 тыс. рублей.

Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что МРОТ в 2022 году вырастет на 2,5%, до 11 950 рублей, а в 2023 году на 9,2%, до 13 059 рублей и на 7,4%, до 14 031 рубля в 2024 году.

Так, в ведомстве ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда скорректировали в сторону улучшения, так как российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Ранее мы писали, что в России к осени могут вырасти цены на повседневные продукты. Ожидается небольшое снижение на сезонные товары, но это будет кратковременный эффект.

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