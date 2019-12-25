В России цены на повседневные продукты могут вырасти к осени

При этом ожидается небольшое снижение стоимости сезонных продуктов.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал "Вечерней Москве", что к осени в России цены на повседневные продукты могут вырасти. Он считает, что подорожать может абсолютно все.

При этом незначительное снижение цен ожидается на сезонные продукты, отметил эксперт. Однако это будет кратковременным явлением. Так, цены увеличатся на крупы, макароны и так далее.

Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить, — сказал Шелищ.

Он считает, что цены могут снизится, если увеличится предложение. Для этого следует больше производить внутри страны и не закрываться от конкуренции с импортными товарами.

Ранее мы писали, что сегодня, 13 июля, в Петербурге будет уже 15-й подряд сухой день.Температура воздуха составит +30...+32 градуса.

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