Последнее место в рейтинге у Тывы.

В России за год снизился уровень крайней бедности. Совместное исследование проводило "РИА Новости", опираясь на данные от Росстата за 2019 год.

Оказалось, что среднее соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в России оценили в 1,65. Это уровень показатель уровня бедности. В 65 регионах показатели ниже среднего российского уровня, в 20 — выше.

Самые высокие показатели — в Ямало-Ненецком округе (3,11), Ненецком автономном округе (2,92), Москве (2,4), Чукотском автономном округе (2,27) и Магаданской области (2,26).

Последнее место в рейтинге у Тывы — результат республики 0,97. Также исследование показало, что самыми бедными регионами в России считаются Курганская область, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Результаты исследования показали, что уровень бедности в России составил 12,3%. Меньше прожиточного минимума в РФ получают около 18 миллионов человек.

Ранее мы писали, что почти половина россиян подошли к пандемии без сбережений.

Видео: kremlin.ru