Финансовые трудности за последние три месяца испытали на себе 46% опрошенных.

Почти половина россиян подошли к пандемии без сбережений. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт аналитического центра НАФИ.

Оказалось, что у 45% опрошенных вовсе не оказалось или почти не было сбережений на момент начала пандемии COVID-19. Также 29% респондентов рассказали, что у них были какие-то сбережения, но их оказалось недостаточно. Только 26% опрошенных подошли к пандемии коронавируса с достаточным количеством отложенных денег.

Финансовые трудности за последние три месяца испытали на себе 46% опрошенных. Из тех, у кого не было сбережений, проблемы с деньгами испытывали 57%.

Также в результатах опроса указано, что 42% участников при потери основного источника дохода могли бы себе позволить прожить месяц, не занимая денег, покрывая необходимые расходы. Делать это менее трёх месяцев смогли бы 26%. В среднем по стране гражданам РФ хватило бы сбережений на 63 дня, считают социологи.

В феврале только шесть процентов респондентов оценивали своё положение как "едва сводим концы с концами". А апреле доля таких ответов увеличилась до 11%. С 21% до 28% выросла дола опрошенных, которые заявляли о том, что денег на еду им хватает, но с покупкой одежды уже могут возникнуть проблемы.

Ранее мы писали, что россияне приобретают финансовую независимость в среднем в 26 лет.