Участники опроса старше 60 лет чаще всего говорили, что стали финансово независимыми в 27 лет.

Россияне приобретают финансовую независимость в среднем в 26 лет. Это показал опрос компании "Сбербанк страхование жизни". В нём граждан России спрашивали — в каком возрасте они обрели финансовую независимость.

Средним ответом оказался возраст в 26 лет. Самая низкая оценка в 24,9 года была зафиксирована в Хабаровске, самая высокая — в Ростове-на-Дону, где средним возрастом независимости в финансовом плане оказались 27,5 лет. Авторы исследования отмечают, что в сибирских и дальневосточных регионах денежную независимость обретают раньше, чем на юге страны. Также в северных широтах взрослые чаще имеют привычку помогать взрослым и финансово состоявшимся детям. Реже такой подход встречается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах

На ответы опрошенных влияет уровень дохода и возраст респондентов. Так, например, граждане до 30 лет чаще отвечают, что обрели финансовую независимость в 22 года. Состоятельные граждане обычно называют возраст 23 лет. Участники опроса старше 60 лет чаще всего говорили, что стали финансово независимыми в 27 лет.

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