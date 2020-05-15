В 2019 году прирост сбережений у граждан РФ упал почти на 14%.

У россиян резко сократилось количество сбережений. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

В 2019 году прирост сбережений у граждан РФ упал почти на 14% - с 2,5 триллионов рублей до 2,1 триллиона. Эксперты уверены, что снижение финансовых запасов продолжится и в 2020 году — их уровень будет базироваться на уровне 1,3-1,5 триллионов рублей. Причина в пандемии коронавируса. Граждане закупились товарами длительного хранения — в том числе на деньги, которые ранее откладывали.

Как сообщает Банк России, в 2018 году 54% россиян хранили сбережения на банковских вкладах, 46% - в наличной форме. В прошлом году от хранения в форме наличных отказалось подавляющие большинство граждан. В 2020 наблюдается обратная тенденция. Из-за кризиса, вызванного пандемией, многие выводят сбережения с банковских счетов и хранят их в наличной форме из-за опасений, что средства на вкладах "заморозят" или они "сгорят".

Ранее в ЦБ заявили, что раздача денег населению взорвет инфляцию.