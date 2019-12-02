Раздача денег населению взорвет инфляцию

По ее словам, «вертолетные деньги» могут вызвать повторение ситуации 1990-х годов.

Идея раздавать деньги населению приведет к взрыву инфляции, заявила в ходе онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, "вертолетные деньги" могут вызвать повторение ситуации 1990-х годов.

Никто в мире еще не применяет эти меры. Все обсуждают, но никто не применяет меры "вертолетных денег", когда Центральные банки печатают деньги и раздают их всем. Даже если представить, что мы, как ЦБ, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Набиуллина пояснила, что люди, получившие эти деньги, не смогут их потратить. В первую очередь потому, что все подобные выплаты будут обесценены. В такой ситуации неизбежен рост цен. "Наша задача, сохранить сбережения, сохранить зарплаты и сохранить покупательную способность", пояснила глава ЦБ.

Видео: Центральный банк России