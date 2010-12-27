  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России за десять лет выросло в четыре раза число пассажиров такси
Сегодня, 11:47
105
lesjasap

В России за десять лет выросло в четыре раза число пассажиров такси

0 0

Росстат предоставил статистику с 2008 по 2018 года.

Росстат рассказал, что за последние 10 лет россияне стали пользоваться услугами такси в 4 раза чаще. В 2008 году количество пассажиров такси достигло 7,3 млн человек. В 2018 году этот показатель увеличился до 30,1 млн россиян.

По авиатранспорту показатели также выросли: с 51 млн до 118 млн человек, что больше, чем в 2 раза. А вот поездами россияне предпочитают пользоваться все меньше: пассажиры сократились с 1,3 до 1,1 млрд. За 10 лет уменьшилось количество пассажиров на трамваях: с 2,5 до 1,2 млрд человек.

Специалисты отмечают, что в стране наблюдается общее снижение количества пассажиров общественного транспорта. Показатель упал с 25 млрд человек до 18 млрд.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат: Петербург возглавил рейтинг городов, где чаще всего рождаются тройняшки.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: росстат, статистика, такси, транспорт
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии