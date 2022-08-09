В России вводят правила перевозок для туристических поездов с 1 марта

С 1 марта в силу вступает приказ Минтранса России.

Правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам появятся на российской территории. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по транспорту. Чиновники из профильного ведомства уточнили, что приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года. В документе указаны требования по перевозке людей и багажа, а также покупки и возврата билетов в туристические поезда, включение в состав тематических вагонов и прочие необходимые для путешественников положения.

В обновленных правилах говорится о том, что пассажир не может делать промежуточную остановку в пути следования туристического поезда с продлением срока действия билета. При прекращении поездки по инициативе самого человека он больше не может возобновить поездку в поезде, следующем по аналогичному туристскому маршруту. Также в состав поезда могут быть включены тематические вагоны, но при этом элементы стилизации поезда не должны препятствовать проезду пассажиров и обязаны соответствовать правилам технической эксплуатации на железной дороге. При нарушении общественного порядка пассажира могут удалить из поезда без возврата денежных средств. Из туристических поездов запрещено высаживать детей до 16 лет, которые передвигаются без сопровождения взрослых.

Напомним, что под "туристическими поездами" имеются в виду такие составы, которые предназначены именно для путешествий. Таким образом вагоны становятся "отелем на колесах". Расписание движения таких поездов разработано так, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в дороге. "Рускеальский экспресс"стал первым туристическим поездом, который "Российские железные дороги" (РЖД) запустили в эксплуатацию в 2019 году.

