Петербург стал лидером в рейтинге направлений весеннего отдыха

Ленинградская область также продемонстрировала впечатляющий прирост интереса туристов.

Петербург признан самой популярной точкой притяжения туристов предстоящей весной, свидетельствуют данные агрегатора путешествий OneTwoTrip.

Анализ бронирования показал, что Северная столица занимает лидирующую позицию, принимая 16,7% от общего количества забронированных номеров по всей стране. Ленинградская область также продемонстрировала впечатляющий прирост интереса туристов: число заявок на проживание выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является одним из наиболее высоких показателей динамики среди внутренних туристических маршрутов.

В общем масштабе страна демонстрирует схожий уровень спроса на отдых, оставаясь близкой к прошлогодним показателям. Но вместе с тем меняется характер поездок: путешествия внутри России составляют теперь лишь 45% от общего числа заказов, сократившись на 8% по сравнению с предыдущими показателями.

Среднестатистический отпуск длится около 3,2 суток, а затраты на ночлег остались прежними — около 8,9 тысяч рублей за одну ночь.

Помимо столицы, в пятерку лидеров рейтинга вошли Краснодарский край (15,9% бронирований), Калининградская область (5,9%), Республика Татарстан (5,8%) и Подмосковье (2,6%). Тем не менее абсолютным фаворитом нового туристического сезона оказалась именно культурная столица России.

"Еврозамещение" в Петербурге: как санкционный и экономический климат влияют на международный туризм в Петербурге.

Фото: Piter.TV

