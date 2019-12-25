Петербург стал лидером в рейтинге направлений весеннего отдыха

Петербург признан самой популярной точкой притяжения туристов предстоящей весной, свидетельствуют данные агрегатора путешествий OneTwoTrip.
Анализ бронирования показал, что Северная столица занимает лидирующую позицию, принимая 16,7% от общего количества забронированных номеров по всей стране. Ленинградская область также продемонстрировала впечатляющий прирост интереса туристов: число заявок на проживание выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является одним из наиболее высоких показателей динамики среди внутренних туристических маршрутов.
В общем масштабе страна демонстрирует схожий уровень спроса на отдых, оставаясь близкой к прошлогодним показателям. Но вместе с тем меняется характер поездок: путешествия внутри России составляют теперь лишь 45% от общего числа заказов, сократившись на 8% по сравнению с предыдущими показателями.
Среднестатистический отпуск длится около 3,2 суток, а затраты на ночлег остались прежними — около 8,9 тысяч рублей за одну ночь.
Помимо столицы, в пятерку лидеров рейтинга вошли Краснодарский край (15,9% бронирований), Калининградская область (5,9%), Республика Татарстан (5,8%) и Подмосковье (2,6%). Тем не менее абсолютным фаворитом нового туристического сезона оказалась именно культурная столица России.
"Еврозамещение" в Петербурге: как санкционный и экономический климат влияют на международный туризм в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все