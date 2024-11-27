В России ввели обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции

Закон принят Советом Федерации.

На территории России сенаторы на 580-ом пленарном заседании в верхней палате парламента ввели обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более десяти процентов. Авторами данного документа выступили Сергей Рябухин и Анатолий Артамонов. Согласно тексту постановления, организации, занимающиеся производством и оборотом, а также предприниматели, закупающие и продающие в розницу такую продукцию, обязаны предоставлять властям сведения об объемах производства в существующую государственную информационную систему.

По мнению законодателей, такие меры позволят исключить возможности злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукцией по стране. Маркировка не скажется на розничных ценах на спиртосодержащую непищевую продукцию, которая используется населением в косметических и хозяйственно-бытовых целях.

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Фото и видео: Совет Федерации