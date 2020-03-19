Отрасли экономики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам.

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также премьер рассказал, что на три месяца вводится отсрочка на уплату арендных платежей. Отрасли экономики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам. Такое обещание Михаил Мишустин дал накануне.

По его словам, до 1 мая такую отсрочку получит турбизнес и авиаперевозчики.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.