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Сегодня, 11:59
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В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

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Отрасли экономики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам.

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также премьер рассказал, что на три месяца вводится отсрочка на уплату арендных платежей. Отрасли экономики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам. Такое обещание Михаил Мишустин дал накануне.

По его словам, до 1 мая такую отсрочку получит турбизнес и авиаперевозчики.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.

Теги: коронавирус, мишустин, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:51

а как же наш малый бизнес которые работают в торговых центрах продаем верхнюю одежду. 

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