В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также премьер рассказал, что на три месяца вводится отсрочка на уплату арендных платежей. Отрасли экономики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам. Такое обещание Михаил Мишустин дал накануне.
По его словам, до 1 мая такую отсрочку получит турбизнес и авиаперевозчики.
Ранее Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.
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а как же наш малый бизнес которые работают в торговых центрах продаем верхнюю одежду.