Накануне были запрощены региональные потребности в колл-центрах.

В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу — с его помощью больные COVID-19 смогут вызывать домой врача или скорую. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Он подчеркнул, что наличие единого номера поможет наладить маршрутизацию поликлиник, служб скорой помощи и в целом медицинской системы. Чиновник отметил, что главы субъектов должны быть вовлечены в процесс, федеральный центр готов оказать финансовую и техническую поддержку. Накануне были запрощены региональные потребности в колл-центрах.

На данный момент к работе единого номера активно подключились 27 регионов.

Ранее Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19.

Фото: pixabay.com