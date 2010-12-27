В России введут налоговый вычет на фитнес

В 2020 году жители страны начнут получать вычет за занятия спортом.

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в 2020 году. Благодаря новому закону, россияне смогут возвращать 13% от расходов на спортивные услуги.При этом максимальная стоимость занятий не должна превышать 120 тысяч. В этом случае вычет составит 15,6 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы надеются принять законопроект к лету следующего года. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по экономической политике Владимира Гутенева.По словам спикера, инициатива будет рассмотрена правительством в ближайшее время. После этого проект поступит в Госдуму. Это произойдет до декабря 2019 года, тогда же состоится первое чтение.

Напомним, что предложение принять законопроект внес Владимир Путин. В мае 2019 года он поручил кабинету министров рассмотреть документ о налоговом вычете за оздоровительные услуги к началу декабря. Составлением законопроекта занимались представители Минфина.

Ранее Piter.tv писал о том, что для подготовки к службе в армии нужно заниматься спортом с детства.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop