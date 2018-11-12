Глава МВД: в России введут электронные права

Михаил Черников рассказал, чего автомобилистам ждать от новых электронных документов.

Глава ГИБДД рассказал, что в России могут ввести электронные водительские права. Об изменениях в ПДД и законах рассказал глава МВД, генерал-лейтенант Михаил Черников. В будущем показать права граждане смогут с экрана мобильного устройства. На данный момент техническая база еще не разработана, о сроках внедрения системы информации также нет. Специалист объяснил, что электронные права станут альтернативой привычных удостоверений.

В случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас. прокомментировал ситуацию Черников

Новшества коснутся и проверки знаний и умений, полученных водителем.Сейчас законопроект рассматривается в Правительстве России. Чиновники изменят требования к маршрутам проведения экзаменов. Они будут содержать не только набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но и включать в себя закрытые площадки и автодромы, трассы с малоинтенсивным движением.

предлагаемые изменения направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. прокомментировал ситуацию спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.

Фото: Piter.tv

