В России введут дополнительный сопроводительный документ на автомобиль

правила изменятся в связи с принятием ГОСТа по информированию потребителей.

В России появится дополнительный сопроводительный документ на автомобили. Как сообщает RT 7 декабря, правила изменятся в связи с принятием ГОСТа по информированию потребителей.

В документе под названием "этикетка энергоэффективности" укажут показатели машины, расход топлива на 100 км, выбросы углекислого газа. Для электромобилей укажут расход электроэнергии и запас хода.

Напомним, новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года. "Этикетка энергоэффективности" будет прилагаться к ТС при продаже и демонстрации авто. Новый стандарт коснется легковых и грузовых машин весом до 3,5 т.

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