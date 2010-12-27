Беспилотные автомобили появятся на дорогах Петербурга и Ленобласти

Сейчас эксперимент проходит только в Москве и Татарстане.

Тестирование беспилотных автомобилей пройдет в Петербурге и Ленобласти, сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Это значит, что по дорогам города и области запустят высокоавтоматизированные транспортные средства, которые не нуждаются в участии водителя. До конца года "Яндекс" запустит более ста беспилотников.

На данный момент эксперимент проходит в Москве и Татарстане. География расширится до еще 7 регионов, помимо Северной столицы и Ленобласти - Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областей, а также Республике Чувашия и Краснодарский край.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль дорожной службы сбил пешехода в Ломоносове.

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