Для проведения экзамена с применением биометрии нужно согласие руководства учебного заведения, а также самого студента.

В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии. Указ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. цитата из указа правительства

При этом данный формат сессии будет доступен для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Его внедрят в учебном году 2021/2022.

Для проведения экзамена с применением биометрии нужно согласие руководства учебного заведения, а также самого студента.

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