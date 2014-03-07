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В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии
Сегодня, 16:18
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matveyvn

В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии

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Для проведения экзамена с применением биометрии нужно согласие руководства учебного заведения, а также самого студента.

В России вузы смогут проводить сессию дистанционно с помощью биометрии. Указ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. 

цитата из указа правительства

При этом данный формат сессии будет доступен для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Его внедрят в учебном году 2021/2022.

Для проведения экзамена с применением биометрии нужно согласие руководства учебного заведения, а также самого студента.

Ранее мы писали, что факультет свободных искусств и наук СПбГУ реорганизуют в самостоятельный университет.

Теги: биометрия, вуз, образование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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