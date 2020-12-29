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В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Сегодня, 16:41
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IRINA_CHALKINA

В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах

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Разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий.

В пятницу, 1 января, в России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах. Соответствующее поставление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий. Это касается разведение огня для шашлыков.

А вот при сжигании на дачах сухой травы необходимо подготовить специальное место. Дачники должны выкопать яму до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.

Ранее мы сообщали о том, что россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу.

Фото: pixabay

Теги: дачные участки, шашлыки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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