Разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий.

В пятницу, 1 января, в России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах. Соответствующее поставление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий. Это касается разведение огня для шашлыков.

А вот при сжигании на дачах сухой травы необходимо подготовить специальное место. Дачники должны выкопать яму до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.

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