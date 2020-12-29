Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

В России официально разрешили работникам выходить на удаленную работу. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь для россиян официально сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу. Кроме того, в обязанности руководителя входит обеспечение сотрудника все необходимым для удаленной работы.

В законе прописаны три вида работы: дистанционная работа, временно удаленная работа и комбинированная. Последняя подразумевает сочетание удаленного и очного труда.

Отмечается, что во время "удаленки" общение сотрудника с руководителем входит в рабочее время, а нарушение личного времени должны оплатить как сверхурочная работа. При этом начальство может уволить сотрудника, если тот не выходит на связать в течении двух рабочих дней.

Ранее мы сообщали о том, что Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления.

Фото: pixabay