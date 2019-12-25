В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

Теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в России вступили в силу новые правила по проверке бытовых счетчиков. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.

Согласно документу, теперь свидетельства будут вносить в электронный реестр, а не в бумажные свидетельства. Кроме того, юрлица и индивидуальные предприниматели должны подавать сведения в официальный реестр. Это нужно будет сделать в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг.

В ведомстве таким образом намерены упростить регистрацию и сделать рынок прозрачным.

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